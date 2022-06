Küche in L-Form: Die Vorteile auf einen Blick

Egal ob Feng Shui-Guru, Küchenplaner oder dänischer Designer, die meisten Experten für Inneneinrichtung sind sich einig, dass die Funktionalität in einer Küche von immenser Bedeutung ist. Der Raum sollte frei von Krimskrams und mit möglichst viel Arbeitsfläche ausgestattet sein.

Obwohl diese Regeln ziemlich klar sind, kann es doch manchmal schwierig sein, sie umzusetzen. Das liegt oft daran, dass die Küche meistens nicht der größte Raum im Haus ist. Es kommen oft nur wenige Stellmöglichkeiten infrage, da die meisten Geräte nahe der entsprechenden Anschlüsse und Leitungen stehen müssen. Zugegeben, die Küche umzugestalten, kann eine ganz schöne Mammut-Aufgabe werden. Umso wichtiger also, sich genau zu überlegen, was das beste Layout für den vorhandenen Platz ist. Es gibt eine ganze Reihe an vorgefertigten Optionen, von einzeiligen Modellen bis hin zu U-förmig gestellten. Wir sehen uns jetzt aber mal die Vorteile von Küchen in L-Form an.