7 schöne Ideen für den Flur

Wir beginnen mit einem Klassiker, der jedem Flur gut zu Gesicht steht: Gerade kleine Eingangsbereiche oder enge Korridore wirken ganz in Weiß optisch großzügiger und heller. Kein Wunder also, dass weiße Wände im Flur so beliebt sind. Ein weiterer Pluspunkt: Sie heißen Gäste und Besucher freundlich und entspannt willkommen und passen sich jedem Einrichtungsstil harmonisch an.