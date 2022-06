Was für ein Comeback! DER Trick für mehr Stauraum in Küche, Bad & Co

Jeder von uns kennt ihn und hat ihn bestimmt schon ein paar Mal im Leben benutzt: den Saugnapf. Dank der originellen Ideen von Design.KonzeptamSaugnapf erlebt dieser kleine Helfer nun ein erstaunliches Comeback!

Die Designerin Barbara Manz hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Saugnäpfe auf clevere Weise in den Alltag zu integrieren. Dabei herausgekommen sind praktische Stauraumlösungen für Küche und Bad, insbesondere für kleine Räume. Warum gerade Küche und Bad? Weil das die Räume sind, in denen wir am meisten Kleinkram unterbringen müssen und auch gerne mit einer Handbewegung griffbereit haben. Außerdem haften die Saugnäpfe an glatten, geschlossenen Oberflächen einwandfrei. Fliesen in Bad und Küche sind also die ideale Voraussetzung.

Die modernen Saugnapf-Produkte sind flexibel einsetzbar, da sie jederzeit entfernt und an einer neuen Stelle wieder angebracht werden können – ganz ohne Bohren und Dübeln. Auch das Design kommt dabei nicht zu kurz. Die nachhaltigen Produkte bringen mit ihren bunten Farben und außergewöhnlichen Formen Lebendigkeit in jeden Raum. Sämtliche Produke von Design.KonzeptamSaugnapf sind handgefertigt und unbegrenzt variierbar.