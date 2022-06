Zauberhaftes Landhaus in idyllischer Lage

Für die Eingangstür haben die Architekten ein kräftiges Blau und ein Design gewählt, das an klassische japanische Schiebetüren erinnert. Somit schaffen sie eine optimale Verbindung zwischen Tradition und Moderne, die sich in der Inneneinrichtung widerspiegelt. Der Eingangsbereich ist mit einer maßgefertigten Sitzbank ausgestattet, die eine Sitzgelegenheit und zugleich praktischen Stauraum bietet. Die Bodenfliesen erinnern an traditionelles Mosaikdekor und sind in natürlichen Farben gehalten.