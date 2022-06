10 tolle Ideen für den Terrassenboden

Schön, dass ihr über die Planung und Gestaltung eurer Terrasse nachdenkt. Das ist sehr klug, denn der Trend geht dahin, den Wohnraum – nicht nur – in den Sommermonaten vermehrt nach draußen zu verlagern. Eine durchdachte Planung bietet sich also an. Insbesondere der Terrassenboden sollte auf eure Ansprüche und Wünsche angepasst sein, da dieser – im Nachhinein – auf aufwendigsten zu ändern ist. Ob ihr für die Terrassendielen oder den Terrassenboden Holz wählen wollt oder ob ihr ein anderes Material einsetzen möchtet, hängt von eurem Geschmack ab und natürlich auch davon, wie euer Haus bzw. Garten gestaltet ist. Schließlich sollte das Gesamtbild schon stimmig sein. Schaut euch unsere Terrassenbelag Ideen an und entscheidet selbst, was euch gefällt. Möglichkeiten, den Terrassenbelag günstig zu gestalten, gibt es ebenfalls.





