Pool wird in einem kleinen Garten gebaut – vorher nachher

Wer träumt nicht von einem eigenen Pool im Garten oder Hinterhof? Häufig scheitert der aber schon am Platz – nicht so bei diesem inspirierenden Projekt der argentinischen Architekten von CC Arquitectos.

In diesem Vorher-/Nacher-Ideenbuch zeigen wir, was die Architekten für ein kleines Raumwunder geschaffen haben, indem sie einen schmalen Innenhof, wie ihn viele Häuser weltweit haben, in einen bezaubernden Garten mit Pool und grüner Wiese umbauen.

Die Renovierung des Gartens macht es den Bewohnern der Hauses nicht nur möglich im Sommer im und am Pool zu entspannen, sondern bietet den Kindern auch ausreichend Platz, um auf der Wiese zu toben.