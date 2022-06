Stadthaus mit umwerfender Küche

Das helle Parkett sorgt im Wohnzimmer zusammen mit den weißen Wänden, dem großen Terrassenfenster und dem Dachfenster für ein helles Ambiente mit jeder Menge natürlichem Tageslicht. Für kontrastreiche Farbtupfer sorgen die erfrischenden Möbel. So ist der TV-Schrank in knalligem Gelb gewählt, der Couchtisch in saftigem Grün und die Kissen auf dem eher schlichten Ecksofa in blau.

Die bunt zusammengemixten Muster und Farben, die auch im groß gemusterten Teppich und in den Bildern an den Wänden wiederkehren machen das Haus inmitten des grauen Alltags einer Großstadt wie London zu einem wahren Jungbrunnen.

Ein Blick in den Garten verrät: auch mitten in London kann man sich seine kleine Open-Air-Oase bauen. Die Terrasse strahlt in dunklem Pflanzengrün und natürlichem Holz. Dort kann die ganze Familie problemlos am Tisch sitzen und grillen – das wird die Nachbarn neidisch machen.