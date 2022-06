Loft in Yoro

Bei der Planung dieses Hauses war es den Bauherren besonders wichtig einen Lebensraum zu schaffen, bei dem die Anwesenheit der Familie jederzeit spürbar ist. Als Reaktion darauf entwickelte der Architekt Keiichi Kiriyamawir das Layout eines riesigen Einzelzimmers in einem Lager, welches lediglich eine freistehende und geschlossene Box enthält, die ein Mindestmaß an Privatsphäre für die Familie bedeutet.

Technische Daten: Um den Wärmeverlust innerhalb dieses massiven Raumes zu minimieren, wurden 100 mm Urethan-Schaum-Schichten an den Wänden, Böden und Decken angebracht, die zusätzlich mit einer Fußbodenheizung ausgestattet wurden und so das ganze Jahr für eine angenehme Temperatur sorgen. Fast alle Öffnungen des Hauses funktionieren durch Schiebemechanismen und wurden mit einer Doppelverglasung ausgerüstet, um eine optimale Isolierung zu gewährleisten. Da es sich bei der Fassade des Gebäudes um eine Halle handelt, wurde unter großen Bemühungen versucht, diese harmonisch in die umliegende Nachbarschaft einzugliedern. Das Ergebnis ist ein komfortables und luxuriöses Haus, das durch seine außergewöhnliche Raumaufteilung besticht. Mit großer Sicherheit ist dieser Grundriss nur für eine Minderheit denkbar, sehenswert ist der fertiggestellte Entwurf aber gewiss.