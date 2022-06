Exklusiver Wohntraum in Schwarz-Weiß

Stilvoll, puristisch, luxuriös: Die Villa, die wir euch heute vorstellen wollen, begeistert nicht nur auf den ersten Blick von außen, sondern bietet auch im Inneren höchsten Wohnkomfort, Eleganz und Exklusivität. Entdeckt haben wir das Projekt der Architekten Yunsung Housing in Ansan, einer Stadt in der südkoreanischen Provinz Gyeonggi-do. Eingebettet ist das Anwesen in wunderschöne Natur: So befindet sich Ansan direkt an der Küste zum Gelben Meer, daneben sehen wir im Hintergrund weiche, bewaldete Hügel. Diese traumhafte Villa wollen wir uns genauer ansehen!