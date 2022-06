Einrichtungstipps für ein modernes Schlafzimmer

Was also ganz wichtig ist, um ein modernes Schlafzimmer einzurichten, sind neben den dezenten Farben, klare Linien und Ordnung. Wenn alles wild im Zimmer herumfliegt, bringt auch die modernste Einrichtung nichts, denn so wirkt das Zimmer einfach nur chaotisch – und das unterstützt den Faktor der klaren Linie keineswegs. Wichtig ist es also auch, dass viel Stauraum vorhanden ist. Man kann beispielsweise Kleidung oder andere Textilien in einem Bettkasten verstauen.