Weinkeller: Edler Platz für edle Tropfen

Für alle, die gerne zeigen, was sie haben, ist dieser gläserne Weinschaukasten die perfekte Lösung. Auf diese Weise vegetiert der gute Tropfen nicht in versteckten Kellergewölben vor sich hin, sondern macht dort Eindruck, wo wir ihn im Blick haben und gliedert sich nahtlos in elegante Wohnkonzepte ein.