Wie du in nur 20 Minuten deine Wohnung aufräumst

Wie wuselig es hier schon wieder aussieht! Überall liegt etwas rum. Und was macht die Socke im Flur, die gehört doch in die Wäschetruhe… . Solche oder ähnliche Diskussionen scheint es zur Genüge zu geben. Diese lassen sich aber umgehen, wenn man seine Sachen gleich wegräumt oder wieder an seinen Platz zurückstellt. Wir alle verschieben etwas auf später, morgen oder die nächsten Tage; darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Eine aufgeräumte Wohnung besticht aber auch dadurch, dass sich alles an seinem Platz, an Ort und Stelle befindet. Das schafft klare Strukturen und man weiß beim nächsten Mal auch gleich, wo was ist, wenn man etwas sucht. Ordnung zu halten ist also auch noch praktisch und für einem selbst von Vorteil. Ihr werdet sehen, wenn ihr die Dinge gleich wegräumt oder dahin zurückstellt, von wo ihr sie genommen habt, dann pendelt sich eine gewisse Grundordnung ein. Von unseren Experten gibt es clevere und zugleich moderne Ideen, die dabei helfen können. Die Investition von 20 Minuten lohnt sich daher allemal.