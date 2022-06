Beistelltische für jeden Einrichtungsstil

Wozu brauche ich einen Beistelltisch, wenn ich doch schon einen großen Couchtisch habe? Und in dieser Frage liegt auch schon die Antwort: Denn während der Couchtisch vorrangig für Dekorationen und gemeinsames Essen genutzt wird, erfüllt ein kleinerer Beistelltisch eher die praktischen Aufgaben, die uns das Entspannen im Wohnzimmer oder das Arbeiten in der Küche erleichtern. Im Wohnzimmer werden Beistelltische gerne als Ablage für die Fernbedienung, TV-Zeitschrift oder das Telefon genutzt. Aber auch Getränke oder Snacks sind über einen kleinen Tisch, den wir einfach dicht neben die Couch stellen können, für uns bequemer und schneller zu erreichen. Und auch in der Küche erweist sich ein Beistelltisch als nützliches Möbelstück: Wird die Obstetagere beispielsweise darauf platziert, nimmt sie uns nicht unnötig Platz auf der Arbeitsfläche weg.

Haben wir euch von der Notwendigkeit eines Beistelltisches überzeugt? Dann seht euch doch gleich mal die vielfältigen Designs, Farben und Strukturen an, die es zur Auswahl gibt.