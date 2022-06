Bezaubernder Charme auf 35 Quadratmetern

Zum Schluss werfen wir noch einen Blick in den Flur und auf die liebevollen Details, die den Charme dieses bezaubernden Zuhauses ausmachen. Im Eingangsbereich wurde der wenige vorhandene Platz durch große Einbauschränke optimal genutzt. Der Raum in der Mitte der Schrankwand wurde freigelassen und dient nach Belieben als Sitzbank oder Ablagefläche. Was die Accessoires und Deko-Objekte in der Wohnung angeht, wurde mit romantischen, freundlichen Details in Weiß und Violett gearbeitet, die den verträumten Stil perfekt abrunden.