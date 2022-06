7 coole Ideen für moderne Steinwände in eurem Zuhause

Tapeten, Fliesen und Holzverkleidungen können einpacken – wenn es um die Wandgestaltung geht, läuft Naturstein allen anderen Materialien und Varianten den Rang ab. Egal, ob Marmor, Schiefer oder Granit – Steinwände werden immer beliebter. Und zwar nicht nur im Außenbereich und an Hausfassaden, sondern auch im Innenraum. Kein Wunder, denn sie strahlen auf entspannte und natürliche Weise Eleganz aus, bringen Struktur und Charakter in jeden Raum und werden zum stilvollen Blickfang. Wir haben euch sieben Ideen zur Inspiration zusammengestellt, die euch zeigen, wie man Natursteinwände in verschiedenen Bereichen der Wohnung perfekt in Szene setzen kann.