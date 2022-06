Erste-Klasse-Wohntraum für Puristen

Zum Haus gehört eine weitläufige Betonterrasse, die sich sowohl die Gartenseite als auch die Eingangsseite entlang zieht und so dem Haus über der Unterführung vorgelagert ist. An dieser Stelle dient eine Betonbrüstung als Sichtschutz, sodass man von der Straße aus nicht in den Innenraum gucken kann. Von der Terrasse selbst ergeben sich jedoch spannende Blickbezüge durch die großzügigen Verglasungen ins Innere des Gebäudes.