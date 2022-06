6 Küchen mit Persönlichkeit: Welche passt zu dir?

Chaos und Unordnung in der Küche sind euch ein Graus? Um am Herd in Hochform aufzulaufen, muss alles perfekt strukturiert und aufgeräumt sein? Kein Problem: Diese Küche macht eure Träume wahr, denn sie ist nicht nur vom Design her geradlinig und schnörkellos, sondern hier hat auch alles seinen festen Platz – von der Rührschüssel bis zum Wasserkocher und vom Salzstreuer bis zum Topflappen. So geht die Essensvorbereitung garantiert schnell und sauber von der Hand – und ihr könnt die gewonnene Zeit nutzen, um endlich mal so richtig zu entspannen.