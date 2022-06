Blockhäuser mit Charme und Charakter

Immer mehr Bauherren gehen bei der Planung ihres neuen Eigenheims alternative Wege und entscheiden sich gegen die hierzulande üblichen Häuser aus Stein und Beton und stattdessen für ein Blockhaus. Denn in Zeiten, in denen der Wunsch nach einem natürlichen Wohnumfeld immer deutlicher wird, sind Blockhäuser, wie sie zum Beispiel in Kanada und Skandinavien schon immer zum Alltag gehören, eine tolle Alternative zu herkömmlichen Bauten. Die Vorteile liegen auf der Hand: Blockhäuser punkten mit einem angenehmen Wohnklima, sie sind nachhaltig und umweltfreundlich, energieeffizient und flexibel und sie strahlen eine natürliche und gemütliche Wärme aus. Darüber hinaus sind sie langlebig, dauerhaft stabil und schnell und kostengünstig aufgebaut. Und auch optisch überzeugt so ein Blockhaus auf ganzer Linie. Wie vielseitig die altbewährten Holzhäuser sein können, zeigen die zehn Beispiele unserer Experten, die wir euch heute mitgebracht haben. Von klassisch-alpin über gemütlich-skandinavisch bis hin zu puristisch-modern, gibt es garantiert für jeden Stil und Geschmack das passende Blockhaus.