Elegante und energieeffiziente Villa

Wer gerne Kochsendung sieht und am liebsten direkt mitmachen würde, kann sich hier sicher wohlfühlen. Gleich gegenüber der großen Kücheninsel, auf der man sich so richtig schön ausbreiten kann, hängt ein kleiner Fernseher – einem entspannten Koch-Nachmittag mit Jamie Oliver & Co steht also nichts im Wege. Und der traumhafte Blick durch die breiten Terrassenfenster nach draußen regt die kreative Ader ja vielleicht noch zusätzlich an.