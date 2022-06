Strigo Stoffhandwerk

Mit der Zeit gewöhnt man sich an seine Einrichtung und ist diese irgendwann satt. Schnell sollte in diesem Fall Abhilfe geschaffen werden und hierbei ist gar nicht allzu großer Aufwand vonnöten. Es gibt hunderte Möglichkeiten, um im Handumdrehen dem Zuhause ein neues Gesicht zu verleihen. Eine möchten wir euch heute vorstellen: Hierbei setzen wir den Fokus auf die Umgestaltung mit verspielten Stoffen. Diese können in schlicht möblierten Räumen geradezu ein gestalterisches Wunder bewirken.

Das Münchner Unternehmen Strigo fertigt luxuriöse Handstickerei aus Seide auf einem Seiden-Baumwoll-Gewebe. Das Sortiment weist eine große Bandbreite an Plaids, Kissen, Bettüberwürfen und Wandbehängen in verschiedenen Motiven, Größen und Farben auf. Ausschließlich hochwertige Rückstoffe wie Cashmere, handgewebte Seide, Leinen, Ziegenvelours oder Alpacafell werden verwendet, um lange Freude an den Produkten zu haben. Alle Stoffe werden in Deutschland und in limitierter Auflage hergestellt. So ist jedes entstandene Teil ein Einzelstück.