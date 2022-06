Sauna, Whirlpool und Co. : Wellness für Zuhause

Was gibt es entspannenderes als in den heimischen Whirlpool zu steigen und sich vom blubbernden Wasser massieren zu lassen?

Bevor man sich einen solchen Pool, auch Portable Spa genannt, zulegt, muss man jedoch ein paar Dinge beachten. Zum einen sollte man die Größe je nach Verwendungszweck wählen: Es gibt kleinere Whirlpools, die zur reinen Entspannung da sind sowie etwas größere mit Gegenstrom-Düsen, in denen man auch etwas für seine Fitness tun kann. Je größer der Whirlpool ist, desto mehr steigt natürlich auch der Wasserverbrauch. Ansonsten ist so ein Blubberbad leicht anzulegen und zu pflegen: Man benötigt lediglich einen Stromanschluss, einen Warm- und Kaltwasseranschluss sowie einen Abfluss. Ab und an wird eine Reinigung und Desinfektion fällig, damit der Badespaß erhalten bleibt.

Bei der Wahl des Whirlpools kann man sich gut von Spa-Bereichen in Hotels inspireren lassen, so wie diesem hier. Wie in den Boden eingelassen wirkt dieses Modell dank des Holzpodestes, das um es herum errichtet wurde. Das Holz schließt direkt mit der oberen Kante des Whirlpools ab. So entseht ein sauberer, luxoriöser Look, der obendrein gemütlich wirkt. Das Einsteigen in den Pool wird auf diese Art und Weise außerdem erleichtert. Das Podest bietet darüber hinaus mehr als genügend Platz für Dekorationsartikel wie große Kerzen, Buddha-Statuetten oder Beistelltischchen, auf denen der gekühlte Champagner, Pralinen und frische Früchte Platz finden. Auch das Handtuch und der Bademantel sind so stilvoll gebettet. Dem Whirl-Vergnügen in den eigenen vier Wänden oder im heimischen Garten steht also nichts mehr im Wege.