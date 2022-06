Kleines Haus auf Madeira

Wer träumt nicht davon, ein Ferienhaus zu besitzen? Hierbei spielt die Größe der Immobilie gar keine so wichtige Rolle, sondern eher der Gedanke, in den regnerischen und kalten Tagen dem grauen Deutschland zu entfliehen und sich irgendwo im Süden, am besten am Meer zu entspannen und dort die Seele baumeln zu lassen.

Das Architekturbüro DIRK MAYER ARQUITECTURA E DESIGN hat sich liebevoll einem kleinen traditionellen Steinhaus auf Madeira angenommen und dieses behutsam restauriert und den Innenraum zeitgemäß umgestaltet.