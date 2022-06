Umbau zum Loftbüro in München

Hier sehen wir den Eingangsbereich des Büros. Das Foyer schließt sich an einer Empfangszone an, die sich an einem erhöhtem Tresen findet. Eine Trennwand schirmt die Eingangszone ab und schenkt dem Arbeitsbereich Privatsphäre. Unkonventionell präsentiert sich die Lichtinstallation an der separierenden Wand: Hier wurden gelbe Stromkabel, ähnlich wie Gartenschläuche, zusammengewickelt und an der Wand befestigt. Am Ende des Kabels wurde ein runde Glühbirne eingedreht. Die wirre und unordentliche Struktur sowie die grelle Farbe des Kabels sorgt für ein Highlight in der schlichten Umgebung. Zur rechten Seite der Eingangstür schließt eine Galerie an.