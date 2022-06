10 moderne und außergewöhnliche Bäder

Willkommen in einem Bad, das einer Saunalandschaft gleicht. Dafür sorgt das Holz, das vorwiegend als Baumaterial eingesetzt worden ist und sich an Boden sowie als Verkleidung von Badewanne und Rückwand der Waschbecken findet. In heller Ausführung, wird so eine behagliche und warme Atmosphäre geschaffen, in der man sich gerne aufhält. Apropos Waschbecken: Diese zeigen sich in einem besonderen, modernen Design. Tolles Detail sind auch die in die Rückwand integrierten Fächer, in der Kosmetika und andere Utensilien verstaut werden können. Mit zusätzlicher indirekter Beleuchtung ausgestattet, wie auch die Badewanne, werden so stimmungsvolle Momente geschaffen. Der hintere Raum wurde als Duschbereich vorgesehen und mit weißen Mosaiksteinen ausgekleidet. So lässt es sich entspannen!