5 Dinge, die in keinem Esszimmer fehlen sollten

Gehen Speisezimmer und Küche fließend ineinander über, erreicht man einen harmonischen Look, indem man Farbtöne und Materialien in beiden Bereichen aufgreift. Was den Bodenbelag angeht, so ist etwas Abwechslung durchaus wünschenswert. Durch eine Änderung des Bodenbelags erreicht man zum einen eine optische Trennung der beiden Räumlichkeiten und zum anderen hat man die Möglichkeit, den Essbereich wohnlicher zu gestalten. Denn während man in der Küche vor allem auf einen strapazierfähigen und pflegeleichten Boden setzen sollte, kann es im Esszimmer ruhig mal etwas stylisher sein.