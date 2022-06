10 Ideen für eine richtig stylishe Küchenwand!

Tapete – der Klassiker schlechthin. Konnte man die Stoffbahnen an der Wand eine geraume Zeit nicht mehr sehen und ließ die Wände stattdessen in ihrem rohen Zustand, erlebt die Tapete nun ihr Revival – ein Klassiker bleibt eben ein Klassiker. Moderner und ausgefallener denn je, gibt es die Stoffrollen in den unterschiedlichsten Varianten; da ist gewiss für jeden Geschmack etwas dabei. In einer weißen Küche kommt ein farbenfrohes und gemustertes Modell so richtig gut zur Geltung und peppt das Herzstück zudem ordentlich auf.