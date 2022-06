7 sensationelle Gartenmauern

Sichtbeton spielt in der modernen Architektur eine immer größere Rolle und wird immer beliebter, sowohl was die Fassade als auch was die Gestaltung des Gartens betrifft. Dennoch kann eine hohe Mauer ganz in grauem Beton schnell sehr trist und deprimierend wirken. Wer den puristischen Look liebt, ihn aber ein wenig aufpeppen beziehungsweise auflockern will, kann zum Beispiel mit vereinzelten Holzakzenten arbeiten, die dem Gesamtbild einen wärmeren, natürlicheren Touch schenken.