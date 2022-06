Modern wohnen im Vorort

Die Küche wurde sehr minimalistisch gehalten und präsentiert sich in reinem Weiß und Holz. Hochglanz-Fronten und -Oberflächen verleihen dem Raum eine Helligkeit, die kaum ein anderes Finish erreicht. Die riesige Kücheninsel sieht mit ihren grifflosen Schubladen absolut chic und modern aus.

Dank des vielen Stauraum kommen die Bewohner stets in den Genuss einer aufgeräumten Küche, in der nichts lose herumfliegt. Alle unansehnlichen Dinge können verstaut werden, so bleibt mehr Platz für ein paar ausgesuchte Lieblingsstücke.