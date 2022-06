Hackenbroich Architekten

Das Design des Messestandes basiert auf einem einzelnen Deckenvolumen, das über dem ganzen Stand zu schweben scheint. Die Installation besteht aus 1280 Textilstreifen, die in unterschiedlichen Längen vom Raumtragwerk abgehängt sind und ein imposantes Deckenvolumen erzeugen. Die Enden der Streifen formen von unten betrachtet eine weiche Oberfläche. Es entstehen spannende Zonen, die aufgrund der diversen Höhenanordnungen unterschiedliche Stimmungen bewirken, je nachdem an welcher Stelle man sich befindet. Neben dem offenen Raum, der durch die Streifen hergestellt wird, ist das Volumen an sich durchlässig; die Streifen fungieren als ein Filter und weniger als eine Barriere. Die Atmosphäre des Messestands wird geprägt von der Weichheit und der Bewegung der Streifen, die künstlich und nicht unerreichbar wirken, aber gerade physisch genug, um das Licht zu reflektieren und damit so wenig greifbar wie das Internet selbst. Als Sitzmöglichkeiten dienen Panton Chairs, die sich wegen ihrer natürlichen und leichten Formensprache in das Ensemble passend einbinden.

Neben der Loungeatmosphäre bildet das Design für den Messestand auch eine Analogie zum Internet. Da die eigentliche Form aus einer scheinbar wirren Vielzahl von Elementen entsteht, aber im Ganzen betrachtet, ein logisches Ergebnis erfüllt. Demzufolge trägt jeder individuelle Streifen in unterschiedlicher Intensität zur Gesamtform bei, ähnlich wie die Nutzer des Web 2.0, die mit ihren individuellen und persönlichen Beiträgen das digitale Netzwerk formen.