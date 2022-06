Fassaden für jeden Geschmack

Die Fassade ist das Gesicht des Hauses. Sie verleiht ihm Persönlichkeit und individuellen Charme und gibt einen Vorgeschmack auf das, was uns im Inneren und auf der Rückseite erwartet. Dementsprechend ist sie auch immer ein Statement des Hausbewohners und sagt viel über dessen persönlichen Geschmack und Charakter aus. So unterschiedlich unsere Vorlieben, so facettenreich präsentieren sich eben auch die Fassaden unserer Häuser. Wir haben euch heute acht Beispiele unserer Architektenexperten mitgebracht, die mit Sicherheit jedes individuelle Stilempfinden abdecken.