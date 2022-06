8 moderne Häuser, die ihr so noch nicht gesehen habt!

Aufgrund der breiten Vielfalt an Baustilen, Gestaltungsmöglichkeiten und technischen Voraussetzungen, spricht nahezu jedes Haus eine andere Architektursprache. Das sorgt nicht nur für ein abwechslungsreiches Bild in der Landschaft, sondern auch für immer neue Überraschungen und staunende Blicke. Letztere versprechen auch die Objekte, die wir euch in diesem Ideenbuch vorstellen. Überaus modern, besticht jedes von ihnen durch das gewisse Etwas. Seht selbst!