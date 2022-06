Wohngefühl 2.0: Smart Home der Extraklasse

Natürlich möchten wir euch dieses außergewöhnliche Projekt näher vorstellen und beginnen mit einer stimmungsvollen Außenansicht: Hier zeigt sich die günstige Hanglage des Objekts ebenso wie das Gebäude in seiner ganzen Pracht: Große Fensterfronten lassen viel Licht ins Innere und bieten einen schönen Blick in die umliegende Natur. Daneben bietet auch das Äußere des Hauses intelligente und energieeffiziente Lösungen: So ist das Dach mit einer PV-Anlage ausgestattet, die den gewonnen Strom ins Netz einspeist und so die Pelletheizung unterstützt. Die zusätzlich vorhandene Solar-Anlage übernimmt die Beheizung des Schwimmbads und die Warmwasserbereitung.