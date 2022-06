Traumhaus in den Dünen

Wer auf Sylt bauen will, braucht dafür nicht nur das nötige Kleingeld, sondern muss sich auch sehr strengen Bauvorgaben unterwerfen. Auf Deutschlands nördlichster Insel dominieren Reet und Backstein – und das soll auch so bleiben. Moderne Bauhausentwürfe, kubistische Formen, viel Glas, Stahl oder Holz sind also nicht gefragt. Und auch wenn so mancher Sylter Architekt mangelnde Innovation, Kreativität und Individualität beklagt, entstehen auf der Nordseeinsel doch auch immer wieder neue Traumhäuser. Eines davon haben wir euch heute mitgebracht. Es stammt aus der Feder unserer Sylter Experten von Maus Architektur und punktet nicht nur mit seiner grandiosen Lage und der atemberaubenden Aussicht auf die Dünen von List. Aber seht am besten selbst, was dieses Traumhaus noch so zu bieten hat…