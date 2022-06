Mit diesem Luxushaus in die Ferne schweifen

Das Wohnzimmer stellt üblicherweise das Highlight in Sachen Komfort dar. Umso wichtiger ist die Wahl der richtigen Möbel und Farben – sie sollten Gemütlichkeit und Harmonie ausstrahlen. In diesem Wohnzimmer gibt es sowohl klassische Ohrensessel als auch ein großes Wildledersofa. So findet ein jeder seinen Lieblingsplatz. Von den sonst ausschließlich weißen Wänden wurde eine in ein sattes Senfgelb getaucht. Die Farbe versorgt den Raum mit Wärme, ohne mit dem Stil des Hauses zu brechen. Der Fernseher sowie eine breite Auswahl an spannendem Lesestoff stehen bereit. Ein gemütlicher Abend im Kreise der Familie kann beginnen.