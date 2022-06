Eine kleine Wohnung, bei der dir der Mund offen stehen bleibt

Dass man auf das Chillen auch in einer Einraumwohnung nicht verzichten muss, zeigt diese Lounge. Ein einladendes, kuscheliges Sofa in tiefem Schwarz lädt zum Entspannen ein. Davor findet ein kleiner, runder Tisch Platz. An der schmalen Wand zwischen dem Fenster bietet ein antik anmutender Tisch sich als Schreibtisch an, auf dem ohne Weiteres ein Laptop Platz findet. Darüber thront ein dekorativer Spiegel, der mit Licht und Schatten spielt und wiederum antike Elemente aufgreift.