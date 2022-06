Dachausbau deluxe: plötzlich traumhaftes Schlafzimmer

Einige Projekte dieser Art versuchen, die Linien des ursprünglichen Hauses und des Daches zu verwischen, um den beliebten Loft-Charakter herzustellen. Wir mögen die Verwendung von Schrägen und Winkeln hier, die ständig daran erinnern, dass man sich tatsächlich weit oben unterm Dach befindet. Die Atmosphäre ist einfach einzigartig. Es fühlt sich fast ein wenig magisch, nicht wahr?

Die großen Dachfenster bieten gleich mehrere Vorzüge: Am Tag ermöglichen sie natürliches Oberlicht, wodurch das Schlafzimmer in ein angenehmes Licht getaucht wird. Elektrisches Licht ist tagsüber nahezu überflüssig – das spart Strom! In der Nacht ist es außerdem einfach herrlich vom Bett aus die Sterne zu betrachten. Für viele von uns ein absoluter Traum.