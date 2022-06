Haus mit atemberaubender Fassade

Neben der Linienführung ist es auch der außergewöhnliche Mix an Materialien, der dieses Haus so sehenswert macht. Zu den typischen Elementen moderner Architektur – Glas und weißer Putz – gesellen sich Akzente aus Holz und Naturstein. Naturstein als Wandverkleidung begegnet uns in modernen Häusern meist bei Akzentwänden im Wohnzimmer oder Flur. Als Fassadenelement haben wir es bislang kaum gesehen. Doch in diesem Fall ist es die beste Wahl, um die Rundung des Hauses an dieser Stelle noch zu betonen. Naturstein in Kombination mit der fließenden Form hat etwas Organisches und bricht die kühle Strenge von Glas und Putz gekonnt auf. Die Bepflanzung passt hier auch perfekt.

