Ein Haus, das alle Sehnsüchte stillt

Dieses Bild ermöglicht uns einen Blick in das offene Wohnzimmer, das mit dem Außenbereich zu verschmelzen scheint. Dafür sorgen die Fensterfronten, die durch integrierte Schiebetüren geöffnet werden können und den Gang auf die Terrasse ermöglichen. Gleich der Fassade, so wird auch in den Innenräumen auf eine reduzierte, aber überaus stilvolle Farbgestaltung und Einrichtung in Creme und Brauntönen gesetzt, was in den hohen Räumen besonders gut zur Geltung kommt. Während der Wohnbereich in den Essbereich übergeht, schließt dieser an die Küche an. Dabei wurde jedoch ein Wandelement eingezogen, sodass sich diese separiert zeigt.

