Top 5 der Woche: Grandiose Ideen für Haus, Terrasse und Garten

Neben dem Garten ist die Terrasse der Ort, an dem wir uns bei dem sonnigen Wetter am liebsten aufhalten. Hier kommt man mit der ganzen Familie zusammen, verbringt gesellige Abende mit Freunden und kann auch einfach mal für sich sein. Wohlfühlen soll hier besonders groß geschrieben werden, was unmittelbar mit der Gestaltung zusammenhängt. Klickt euch noch einmal in den Artikel rein und seht euch zehn Terrassen an, die zum Träumen und auch Nachmachen einladen!