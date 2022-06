9 umwerfende Badezimmer im rustikalen Stil

Bedeutend moderner wird es in diesem Bad. Der natürliche Farbton des Holzes wird durch die metallisch-schimmernde Wandverkleidung der Dusche kontrastiert. Erreicht wird dieser Look durch eine geschickte Kombination von Minifliesen in verschiedenen Grautönen. Die indirekte Beleuchtung in Form von Deckenspots setzt das Ganze perfekt in Szene.