6 große Ideen für kleine Hinterhöfe, die du nicht verpassen darfst

In der Großstadt ist man über jeden Quadratmeter Hinterhof glücklich, aber wenn dieser dann noch total ungünstig geschnitten ist, muss man sich wirklich etwas einfallen lassen, um das Maximum aus dem eigenwilligen Außenbereich herauszuholen. In diesem Fall wurde der enge, schlauchförmige Hof einer Souterrainwohnung so wohnlich und ansprechend wie möglich gestaltet. Ein schmaler Bartresen an der Wand dient gleichzeitig als Blumenbank und eine Vielzahl unterschiedlicher Pflanzen auf verschiedenen Ebenen bringt Struktur und Leben ins Spiel.