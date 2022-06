Einmaliges Wohnhaus mit drei Etagen

Dank der offenen Gestaltung des unteren Geschosses gelangt man ohne Umschweife vom Wohn- in den Küchenbereich. Hier sorgt eine über Eck angelegte Kochinsel für Staunen, denn so etwas sieht man nicht alle Tage. Über dem modernen Herd findet sich eine fast schon futuristisch anmutende Dunstabzugshaube in runder Gestaltung. Die Schrankfronten wurden in zeitlosem Weiß gewählt, so ist sicher gestellt, dass die Bewohner lange Freude an ihrer Küche haben.