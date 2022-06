Stylishes Wohnjuwel mitten im Grünen

Das Haus, das wir uns heute näher anschauen wollen, steht auf einem idyllischen Waldgrundstück in Brasilien und bietet paradiesische Ausblicke ins Grüne. Doch diese einzigartige Lage war auch das größte Hindernis beim Bau, denn aufgrund der extremen Hanglage war das Grundstück alles andere als einfach zu bebauen. Darüber hinaus sollte so wenig wie möglich in die unberührte Natur eingegriffen und eine harmonische Balance zwischen Architektur und Umgebung geschaffen werden. Die erfahrenen Experten von Lanza Arquitetos stellten sich der Herausforderung und entwarfen ein ganz besonderes Traumhaus der Extraklasse.