Gigantisches Haus zum Staunen

Das Haus, was wir euch in diesem Ideenbuch vorstellen, führt uns in die brasilianische Stadt Belo Horizonte. Dort gibt es aber nicht nur den schönen Horizont, sondern auch atemberaubende Architektur. Das beweist ganz klar dieser schicke Neubau aus der Feder der Experten von Lanza Arquitetos. In diesem Traumhaus kommen die Bewohner in den Genuss zeitgenössischer Architektur, großer, offener Räume und eines Highlights im Garten – seid gespannt!