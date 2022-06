homify 360°: Residenz in den Hamptons

Heute möchten wir euch ein riesiges Anwesen in den Hamptons zeigen. Hamptons ist der Name einer Region am Ostende der Insel Long Island im Suffolk County im US-Bundesstaats New York. Seit vielen Jahrzehnten gelten die Hamptons als das Mekka der Reichen und Schönen und sind ein überaus beliebter Ort für wohlhabende Amerikaner als Wochenend- bzw. Sommerresidenz. Zahlreiche Milliardäre sowie Persönlichkeiten aus Industrie, Finanzwirtschaft, Film und Fernsehen haben hier ihre Domizile und fliehen in den heißen New Yorker Sommermonaten raus aufs Land.

Zum Büro: Entworfen wurde die Residenz von Labo Design Studio, das im Jahr 2001 von Raffaella Bortoluzzi gegründet wurde. Die Firma hat ihre Sitz in New York City. Neben reinen Wohnprojekten plant das Architekturbüro auch Gewerbeprojekte im In- und Ausland. Das Büro hat es sich zur Aufgabe gemacht, elegante Lösungen mit Design und Konstruktion zu vereinbaren.