Ein himmlisches Zuhause

Wir beginnen mit einem Blick auf die Eingangsseite des Hauses, das mit einer sehr modernen, geradlinigen Formensprache überzeugt. Die Architekten haben mit ihrem Entwurf auf die nicht ganz einfachen Standortbedingungen reagiert: Zum einen wurde der Baukörper dem unregelmäßigen, hügeligen Gelände angepasst, zum anderen so in die Natur integriert, dass so viele Bäume und Sträucher wie möglich erhalten bleiben konnten. Die Fassadengestaltung mit unterschiedlichen Materialien und Farbtönen sowie die zahlreichen Vor- und Rücksprünge im kubischen Volumen machen den besonderen Reiz dieses Gebäudes aus.