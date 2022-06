Modernes Haus mit opulenter Seele

Für viele von uns vereint das perfekte Traumhaus modernes Design mit komfortablem Luxus. Auch die Kunden unserer indischen Experten Chaney Architects wünschten sich ein Zuhause, das sowohl den Zeitgeist trifft als auch jede Menge Glamour zu bieten hat. In dem Entwurf der Architekten gehen also Design, Funktionalität und Komfort Hand in Hand. Werft mit uns einen Blick in dieses beeindruckende Luxusdomizil.