Moderner Minimalismus

In schwebender Einheit verläuft die großzügige Terrasse vom Garten bis in den Wohnbereich. Die Fassade des Gebäudes ist in schlichtem Weiß gehalten und der Bau so niedrig, dass die Bäume in der Umgebung das Gebilde überragen. Die breiten Schiebetüren nehmen die maximale Fläche der Wand ein, sodass Wohnbereich und Garten ungehindert ineinander übergehen. So sind auf der Terrasse die gleichen Bodenfliesen zu finden wie im leicht zugänglichen Essbereich, was den Eindruck einer Einheit erzeugt. Die Sonnenschirme über Tischen und Stühlen auf der Terrasse erzeugen zudem eine Urlaubsstimmung, die sich nur noch vom blauen Wasser des Swimmingpools toppen lässt.