Ein Haus für Architekturliebhaber!

Heute wollen wir euch ein ganz besonderes Traumhaus präsentieren. Beim Anblick dieses architektonischen Meisterstücks ist schon so Manchem der Mund offen geblieben. Zu finden ist diese freistehende Villa in Holland, genauer gesagt in Loenen aan de Vecht. Es ist in seiner symmetrischen Formgebung an die alten vechthuizen angelehnt. Diese traditionellen Häuser zeichnen sich durch ihren horizontalen Baustil und ihre typischen Fensterläden aus.

Hier begegnen wir einer wirklich authentisch wirkenden Villa mit einer äußerst modernen Einrichtung. Die großen Räume im Innenbereich stehen miteinander in Verbindung, formen den Kern des Hauses und generieren eine besondere Transparenz im Inneren der Villa. Doch nun wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Los geht unsere Tour!