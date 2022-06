6 Deko-Ideen für eine traumhafte Veranda

Mögt ihr es besonders kuschelig, geheimnisvoll und ein wenig versteckt? Dann solltet ihr euch die Veranda im Bild oben genauer anschauen! In einer kleinen Nische zwischen den Hauswänden wurde hier eine wunderschöne und sehr intime Veranda eingerichtet, die durch ein gemütliches Sofa und einen DIY-Grill besticht. Der Garten grenzt direkt an die Veranda und an heißen Tag könnt ihr euer Fest auch direkt auf die Wiese verlegen und das satte Grün genießen.